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22 июня, 23:00

Россиянам рассказали, какие июньские ягоды помогут похудеть, а какие — подарят красоту

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Терапевт Шота Каландия посоветовал есть малину для похудения.

«В клубнике содержится витамин С, который является антиоксидантом и поддерживает иммунную систему, а также витамин К, который поддерживает здоровье костей и позволяет укрепить сердечно-сосудистую систему. Кроме того, в клубнике есть большое количество кремния, который способствует укреплению волос и ногтей, а также улучшению качества кожи. Малина богата витаминами С, В, В2, В6, РР, а также минералами, такими как калий, магний и железо. Эта ягода способствует укреплению иммунитета, улучшению работы сердечно-сосудистой и нервной систем, а также похудению за счет того, что ускоряет обменные процессы в организме. Черника и земляника богаты витамином С и антоцианами — антиоксидантами, которые защищают клетки от свободных радикалов. Кроме того, витамины группы B в этих ягодах позволят ускорить обменные процессы в клетках и улучшить состояние волос и кожи», — приводит слова Каландия Life.ru.

Он также заявил, что ежевика содержит витамины С, Е и А, а также магний, калий, кальций и железо.

«Смородина содержит витамины А и С, а также селен и цинк, поэтому считается особенно полезной для здоровья. Кроме того, она способствует профилактике простуды. Кроме того, эти продукты лучше всего употреблять в первой половине дня — утром и днем. Поедание сладких ягод во второй половине дня стимулирует выделение инсулина поджелудочной железой, что может привести к развитию инсулинорезистентности и впоследствии к сахарному диабету второго типа», — добавил Каландия.

Источник: https://life.ru/p/1588488
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