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Россияне назвали продукты, которые ассоциируются с детством
Питание и еда

Сегодня, 17:10

1 мин.

Россияне назвали продукты, которые ассоциируются с детством

Ксения Богданова
Дети и мороженое
Фото istockphoto.com/Obradovic
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Команда «Х5 Клуб» провела онлайн-опрос и составила рейтинг продуктов, которые ассоциируются у россиян с детством. В «ностальгическом» списке оказались мандарины, мороженое и многое другое.

В опросе приняли участие 700 респондентов из 69 регионов страны. Среди них 78,9% женщин и 21,1% мужчин. Возраст опрошенных — от 24 до 55 лет.

Рейтинг вкусовых предпочтений получился следующим:

  • свежеиспеченный хлеб из булочной — оказался самым популярным воспоминанием о детстве у 75,5% аудитории;

  • мандарины на Новый год назвали 64% опрошенных;

  • ирис «Кис-кис» упомянули 60,3% аудитории, конфеты не признали только 3,4% зумеров (поколение, рожденное в 2000-2011 г., — прим. ред.);

  • пломбир в вафельном стаканчике отметили 56,1% респондентов;

  • жвачки Love is ассоциируются с детством у 44% опрошенных, для 20,1% людей старше 40 такой ассоциации уже нет.

В список также вошли шоколадное яйцо Kinder Сюрприз (назвали 41,4% опрошенных до 40 лет), Zuko и Yupi (40% респондентов), яичница с колбасой (35,9% опрошенных). Кроме того, в список ассоциаций с детством респонденты включили чайный гриб (37,8%) который обошел орешки со сгущенкой (37,3%) и даже батончики Bounty, Snickers, Mars, MilkyWay и Twix (32,9%).

Самым непопулярным вкусом детства стал сухой Роллтон (16,8%).

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