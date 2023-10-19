Российские производители газировок перешли на опасные сахарозаменители

Крупнейшие производители газированных напитков «Черноголовка», «Мултон», PepsiCo и «Очаково» теперь вместо сахара используют сахарозаменители аспартам и ацесульфам, сообщает Mash. Состав отечественных газировок изменился из-за введения нового налога.

Примечательно, что ряд стран отказался от использования аспартама и ацесульфама в производстве, так как ВОЗ признала их опасными для жизни.

«Подсластители аспартам и ацесульфам негативно влияют на здоровье человека, особенно на здоровье детей», — рассказала профессор ФМБА России в беседе с Национальной службой новостей.

По словам эксперта, аспартам вредит здоровью кишечника и зубов, а также приводит к депрессии и зависимости.

Опасные сахарозаменители уже входят в состав «Добрый» со вкусами «Апельсин», «Лимон-лайм», «Манго-маракуйя» и «Ваниль», а также указаны на этикетке чая Rich.

Почему нужно отказаться от газированных напитков? Рассказывают эксперты.