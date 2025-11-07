Российские школьники массово скупают опасный орех

Telegram-канал Baza сообщил, что среди российских школьников набирает популярность потенциально опасный орех с психоактивным действием. Речь идет о бетельном орехе (бинлане), который подростки ценят за «опьяняющий» эффект. Его покупают на маркетплейсах и в индийских магазинах, где стоимость обычно не превышает 1000 рублей.

Действие бинлана связано с содержащимся в нем ареколином — психоактивным веществом, которое стимулирует нервную систему. Употребление может вызывать ощущение жара, помутнение сознания и формирование зависимости.

Также употребление бетельного ореха ассоциируется с повышенным риском рака ротовой полости. В ряде стран Азии, включая Тайвань и Китай, власти уже ввели ограничения на рекламу и продажу этого продукта на фоне роста соответствующих заболеваний.