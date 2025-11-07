Видео
Российские школьники массово скупают опасный орех
Питание и еда

7 ноября, 15:35

1 мин.

Российские школьники массово скупают опасный орех

Мария Задорожная
Автор
Фото BAO, Global Look Press

Telegram-канал Baza сообщил, что среди российских школьников набирает популярность потенциально опасный орех с психоактивным действием. Речь идет о бетельном орехе (бинлане), который подростки ценят за «опьяняющий» эффект. Его покупают на маркетплейсах и в индийских магазинах, где стоимость обычно не превышает 1000 рублей.

Действие бинлана связано с содержащимся в нем ареколином — психоактивным веществом, которое стимулирует нервную систему. Употребление может вызывать ощущение жара, помутнение сознания и формирование зависимости.

Также употребление бетельного ореха ассоциируется с повышенным риском рака ротовой полости. В ряде стран Азии, включая Тайвань и Китай, власти уже ввели ограничения на рекламу и продажу этого продукта на фоне роста соответствующих заболеваний.

  • Sasha Petrov

    Если бы сюда не написали никто и никогда не узнал бы об этом орехе,это заказная реклама

    11.11.2025

  • hottie

    Может бизнес хотят еще в школе начать. Скупили по касарю за кило, а продали по 2-3к. Че паниковать сразу?

    07.11.2025

  • Niko McCowrey

    Результаты релевантного исследования среди российских школьников - в студию, Машуль!

    07.11.2025

  • mikeV

    СЭ, это реклама?

    07.11.2025