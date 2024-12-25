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Шеф-повар поделилась рецептом сочной индейки
Питание и еда

Сегодня, 20:05

1 мин.

Шеф-повар поделилась рецептом сочной индейки

Мария Задорожная
Автор
Индейка в соусе карри
Фото ilkersener, iStock
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Шеф-повар и нутрициолог Ирина Непомнящих поделилась с «СЭ» рецептом сочного и ароматного блюда, которое станет украшением любого праздничного стола. Она советует приготовить индейку в кокосовом карри.

Для приготовления птицы потребуется 500 г филе индейки, 150 мл кокосового молока, 3 ч.л. пасты карри, по 2 ст.л. соевого соуса и кунжутного масла, а также 2 зубчика чеснока.

Для начала шеф-повар советует мелко нарубить чеснок или пропустить через пресс. Затем смешать его, кокосовое молоко, красную пасту карри, соевый соус и кунжутное масло. В этой смеси замариновать птицу на пару часов, а лучше — на всю ночь. После поставить индейку в разогретую духовку запекаться при 200 градусах в течение 20-25 минут.

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