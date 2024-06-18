Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Есть
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Шеф-повар поделился рецептом клубничного варенья-пятиминутки
Питание и еда

Сегодня, 16:30

1 мин.

Шеф-повар поделился рецептом клубничного варенья-пятиминутки

Мария Маковей
Автор
Клубничное варенье
Фото hlphoto/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Шеф-повар Вячеслав Дегтев поделился с «СЭ» простым рецептом вкусного варенья-пятиминутки из клубники.

Чтобы приготовить лакомство, необходимо взять 1,5 кг ягод и 1,5 кг сахара. Такого количества продуктов хватит, чтобы сварить 10 порций варенья.

Сначала эксперт рекомендует замочить клубнику в солевом растворе, чтобы грязь и мелкие паразиты осели. Затем удалить с ягод плодоножки и подпорченные части. Крупные плоды лучше разрезать на несколько частей. Для приготовления варенья-пятиминутки шеф-повар советует выбирать не слишком спелые ягоды, иначе во время варки они превратятся в кашу.

После следует переложить клубнику в кастрюлю и засыпать сахаром, потом отправить в холодильник на четыре часа, чтобы ягода дала сок. Если лакомство сразу отправить вариться, сахар пригорит.

«Когда плоды дадут сок, поставить кастрюлю на средний огонь и довести до кипения. Затем немного убавить огонь и варить десерт еще 5 минут. Не забывать помешивать варенье и обязательно снимать пену. Готовый десерт разлить по банкам», — заключил специалист.

Пучок укропа. Укроп: польза и вред для здоровья
Рецепты
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
СМИ сообщили о помощи Турции в предотвращении нового теракта в РФ
«Зенит» сделает Глушенкова миллиардером и уведет защитника у «Спартака». Главные трансферные слухи РПЛ за 18 июня
Политолог назвал кандидата с самыми высокими шансами на пост главы ЕК
Опубликованы кадры с места производства фасоли из вызвавших массовое отравление блюд
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Открой глаза на свое будущее