Шеф-повар поделился рецептом крем-супа с белыми грибами

Бренд-шеф медиаплатформы о еде Сергей Кузнецов поделился с «СЭ» простым рецептом крем-супа с белыми грибами. Чтобы приготовить блюдо, эксперт рекомендует взять 320 г белых грибов, половинку репчатого лука, 2 зубчика чеснока, 2 литра воды, одну столовую ложку оливкового масла и одну чайную ложку сушеного тимьяна или чабреца. Для придания изысканного вкуса специалист советует добавить в блюдо трюфельное масло — одну чайную ложку.

Первое, что следует сделать — промыть грибы. Затем отварить их в подсоленной воде 20-30 минут. Пока грибы варятся, очистить лук и чеснок от шелухи, а затем их мелко нарезать и обжарить на оливковом масле до появления золотистой корочки.

«Готовые грибы, лук и чеснок пюрировать с помощью блендера. Посолить и поперчить по вкусу, добавить трюфельное масло. Хорошо перемешать и всыпать тимьян», — объяснил шеф-повар.

По желанию крем-суп с белыми грибами можно украсить грибами или сухариками. Последние Кузнецов рекомендует добавлять перед подачей блюда, чтобы они были хрустящими и не размякли.