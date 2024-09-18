Шеф-повар поделился рецептом овощного стейка на ужин

Бренд-шеф Сергей Носов поделился с «СЭ» рецептом вкусного ужина. Он советует приготовить карамелизированные тыквенные стейки с чесночным йогуртом и медом.

Для их приготовления понадобится 500 г тыквы гитара, 20 г нарезанных и поджаренных фисташек, 40 г меда, 100 мл греческого йогурта, один лайм и 40 г сахара. Из специй необходимо подготовить молотый тмин (2 г), чесночный порошок, молотый кориандр и молотую корицу (по 1 г). Также понадобится черный перец (0,5 г), оливковое масло (50 г), свежая мята (5 г) и 10 мл лимонного сока.

Сначала необходимо разогреть духовку до 200 градусов. Пока она разогревается нужно подготовить тыкву — промыть, обсушить, очистить ее от кожицы, а затем нарезать кольцами толщиной 1,5 см.

«Соедините три столовые ложки масла с сахаром, тмином, чесночным порошком, солью, кориандром, корицей и перцем. Полученным маринадом смажьте тыквенные кольца с двух сторон и запекайте на решетке в духовке минут 15 до состояния аль денте», — сказал эксперт.

Пока тыква готовится, следует сделать чесночный соус. Необходимо соединить все ингредиенты в миске и приправить солью и перцем по вкусу.

«Нагрейте оставшееся масло в антипригарной сковороде на среднем огне до тех пор, пока масло не задымится. Осторожно поместите тыкву на сковороду и готовьте стейки, пока они не подрумянятся и не станут хрустящими с двух сторон. Займет этот процесс около трех минут», — сказал повар.

Затем нужно переложить стейки на блюдо для сервировки и посыпать фисташками. В микроволновой печи растопить мед до жидкого состояния (около десяти секунд), равномерно полить им стейки.

«Посыпьте стейки мятой и подавайте с йогуртовым соусом и кусочками лайма», — подытожил Носов.