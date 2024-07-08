Шеф-повар поделился рецептом простой закуски

Бренд-шеф Сергей Кузнецов поделился с «СЭ» легким рецептом закуски, приготовление которой не займет много времени.

Так, эксперт рекомендует приготовить камамбер в духовке с тостами. По его словам, это блюдо станет отличной заменой привычной сырной тарелке. Для его приготовления специалист рекомендует взять одну упаковку камамбера, свежие розмарин, тимьян и шалфей (10 г), одну столовую ложку меда, половину багета, 10 г цедры лимона и одну чайную ложку лимонного сока. Также следует подготовить одну столовую ложку оливкового масла.

Прежде чем отправить сыр в духовку, его следует достать из упаковки и сделать неглубокие надрезы крест-накрест. Затем из фольги сформировать небольшую корзинку и поместить туда камамбер. Зелень мелко нашинковать, смешать ее с оливковым маслом, медом, соком лимона и цедрой. Полученную смесь Кузнецов рекомендует нанести на сыр, а половину багета нарезать на ломтики.



«Положите в центр противня камамбер, а вокруг него — хлеб, смазанный оливковым маслом. Всего 6-8 минут в разогретой до 220° С духовке — и блюдо готово: багет подрумянится, а сыр пропитается специями и станет тягучим», — отметил шеф-повар.



При подаче эксперт советует украсить тарелку жареной грушей и грецким орехом.