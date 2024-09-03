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Шеф-повар поделился секретами приготовления салатов из кабачков на зиму
Питание и еда

Сегодня, 18:45

1 мин.

Шеф-повар поделился секретами приготовления салатов из кабачков на зиму

Мария Задорожная
Автор
Салат из кабачков
Фото vkuslandia/istockphoto.com
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Шеф-повар Вячеслав Дегтев поделился с «СЭ» несколькими простыми правилами приготовления салатов из кабачков на зиму. Так, эксперт рекомендует для консервирования выбирать молодые плоды с еще не созревшими семенами или кабачки средней зрелости. Это связано с тем, что у спелых овощей придется удалять мякоть с семенами.

Также кабачки перед приготовлением нужно хорошо промыть, отрезать плодоножку. А чтобы убрать горечь из овоща, нужно нарезать его и поместить на пять минут в 12-процентный раствор пищевой соли (880 мл воды смешать с 120 г соли).

«Перед приготовлением рекомендую сначала вымыть кабачки, а затем бланшировать их на кипящей водяной бане в течение двух минут. Эти действия необходимы, чтобы обезопасить организм от микробов», — добавил специалист.

Для сохранения хруста кабачков шеф-повар советует добавлять сахар, а для сохранения сочности и цвета овоща — нарезать его непосредственно перед приготовлением.

Кроме того, следует использовать для консервации салатов из кабачков только тщательно стерилизованные банки и крышки.

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