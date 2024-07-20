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Шеф-повар раскрыл секреты приготовления картофельной запеканки
Питание и еда

Сегодня, 19:05

1 мин.

Шеф-повар раскрыл секреты приготовления картофельной запеканки

Мария Задорожная
Автор
Картофельная запеканка
Фото Mariha-kitchen/istockphoto.com
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Шеф-повар Вячеслав Дегтев поделился с «СЭ» секретами приготовления нежной картофельной запеканки с фаршем и сулугуни. Так для мясной начинки эксперт рекомендует выбирать фарш из говядины или телятины высшего сорта. При этом отклоняться от рецептуры блюда не стоит, иначе есть риск его испортить.

«Чтобы пюре для запеканки было максимально нежным, можно протереть его через сито», — сказал специалист.

Кроме того, не следует подавать запеканку сразу после приготовления. Ей нужно немного остыть, чтобы блюдо не потеряло форму. Увлекаться с начинкой тоже не стоит, оптимальная высота картофельной запеканки — 4-5 см.

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