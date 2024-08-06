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Шеф-повар рассказал, как выбрать мясо для стейка
Питание и еда

Сегодня, 19:45

1 мин.

Шеф-повар рассказал, как выбрать мясо для стейка

Мария Задорожная
Автор
Стейки крупным планом
Фото LauriPatterson/istockphoto.com
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Шеф-повар Александр Рягузов рекомендует для приготовления стейка выбирать говядину.

«Если вы любите мягкое мясо с нежным вкусом, то рекомендую брать говядину зернового откорма. Если вы любите стейки пожестче и с более насыщенным вкусом, то выбирайте травяной откорм», — сказал эксперт в разговоре с «СЭ».

Также специалист советует выбирать свежее, сухое и темного цвета мясо, можно взять слегка подвяленное.

Тем, кто выбирает замороженные стейки, следует быть осторожными. По словам шеф-повара, покупать замороженное мясо можно только у проверенных продавцов. При этом размораживать продукт в микроволновке или под прямыми солнечными лучами не стоит. Это приведет к ухудшению вкуса и потере сочности.

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