Шеф-повар рассказал, как выбрать мясо для стейка

Шеф-повар Александр Рягузов рекомендует для приготовления стейка выбирать говядину.

«Если вы любите мягкое мясо с нежным вкусом, то рекомендую брать говядину зернового откорма. Если вы любите стейки пожестче и с более насыщенным вкусом, то выбирайте травяной откорм», — сказал эксперт в разговоре с «СЭ».

Также специалист советует выбирать свежее, сухое и темного цвета мясо, можно взять слегка подвяленное.

Тем, кто выбирает замороженные стейки, следует быть осторожными. По словам шеф-повара, покупать замороженное мясо можно только у проверенных продавцов. При этом размораживать продукт в микроволновке или под прямыми солнечными лучами не стоит. Это приведет к ухудшению вкуса и потере сочности.