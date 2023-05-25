Шеф-повар рассказал, какие крупы не нужно мыть перед варкой

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На сайте издания «Кубанские новости» поделились рекомендациями шеф-повара Ивана Рогатина по поводу того, какие крупы не нужно мыть перед тем, как класть в кастрюлю и варить. «Промывать не нужно манку, овсянку, кус-кус, булгур, а также другие крупы, в которые быстро впитывается влага. Ячневую крупу промывайте в том случае, если заметны нежелательные примеси (шелуха, камешки и так далее) или просто ее просейте», — пояснил специалист.
Среди круп, которые обязательно нужно мыть, Иван Рогатин назвал твердые зерна: рис и пшено лучше замачивать в холодной воде, гречку и перловку — в теплой. Процедуру нужно повторять, пока вода не станет прозрачной.
Ранее мы рассказывали о доступных и полезных крупах для здорового рациона.
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