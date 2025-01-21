Шеф-повар рассказала, как приготовить диетические котлеты

Шеф-повар Бенита Стрельченко поделилась с «СЭ» простым рецептом полезных и очень вкусных котлет. Для их приготовления понадобится 500 г нежирного фарша из курицы или индейки, 1/2 стакана овсяных хлопьев, яйцо, 1/4 стакана мелко нарезанного лука и 1/4 стакана мелко нарезанной свежей петрушки. Также следует подготовить чайную ложку чесночного порошка, паприки и одну-две столовые ложки оливкового масла (или масла гхи) для жарки. Соль и перец добавляются по вкусу.

«В большой миске смешайте фарш, овсяные хлопья, яйцо, лук, петрушку, чесночный порошок, паприку, соль и перец. Хорошо перемешайте, пока все ингредиенты не будут равномерно распределены. Разделите смесь на восемь равных частей и сформируйте из каждой лепешку», — объяснила эксперт.

Затем нужно нагреть большую сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне и добавить оливковое масло (или масло гхи). Как только оно нагреется, положить котлеты на сковороду и жарить их по 5-6 минут с каждой стороны либо пока они не станут золотисто-коричневыми, не прожарятся. Если нет желания жарить котлеты, можно приготовить их на пару.

«Подавайте сочные котлеты с гарниром из овощей или салатом для полноценного здорового питания», — подытожила специалист.