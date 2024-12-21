Сомелье рассказала, чем заменить алкоголь на праздновании Нового года

В эксклюзивной беседе с «СЭ» сомелье Анастасия Дорохова рассказала, как встретить новый год тем, кто не пьет алкоголь.



По ее словам, самым подходящим вариантом станет безалкогольное вино. Это полноценная альтернатива традиционным алкогольным напиткам, которая позволяет не выбиваться из общей компании и веселиться с трезвой головой.

«В России растет тренд на ЗОЖ, многие отказались от алкоголя и обратили внимание на безалкогольные вина. В наши дни используют щадящие методы извлечения алкоголя из вина, позволяющие сохранить все вкусо-ароматические характеристики продукта. К ним относится перегонка путем обратного осмоса и вакуумная дистилляция. Это весьма трудоемкие процессы, требующие много времени, поэтому такие вина значительно дороже алкогольных. Но выгода для здоровья стоит потраченных денег», — сказала эксперт.

Специалиста подчеркнула, что в напитке полностью отсутствует этиловый спирт, который приводит к интоксикации организма. А уникальная формула вина обогащает кровь необходимыми микро- и макроэлементами, а также витаминами. Напиток расширяет сосуды, нормализует кровообращение и устраняет застойные явления во всех органах. Также безалкогольные вина способствуют повышению иммунитета.

«Яблочная и винная кислоты, содержащиеся в безалкогольном вине, способствуют перевариванию тяжелой пищи и нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. А несколько глотков напитка перед обедом улучшают аппетит и активизируют работу мозга. Кроме того, у безалкогольных вин меньше калорий и низкое содержание сахара», — добавила сомелье.

При этом безалкогольное вино сохраняет все свойства традиционного напитка за исключением пьянящего эффекта, ведь в нем по-прежнему содержатся антиоксиданты, полифенолы, минеральные кислоты, микроэлементы (магний, кальций, калий, медь, железо) и витамины. Не являются противопоказаниями к употреблению безалкогольного вина и заболевания печени, почек, сердца, ЖКТ.

«При покупке напитка обязательно смотрим состав. В нем должен быть виноград (виноградное сусло, либо обозначены сорта) и консервант диоксид серы. Никаких красителей, других консервантов и сахара в вине быть не должно, если вы не любитель сладенького», — подытожила Дорохова.

«СЭ» предупреждает, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.