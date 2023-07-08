Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 22:30

Специалист назвала главного врага сердца и сосудов

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Дарья Тягний
Нутрициолог
Девушка ест круассан.
Фото Freepik/kroshka-nastya
Telegram Дзен

Ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 6 июля на сайте «Здоровое питание.РФ» рассказала, что главный враг сердца и сосудов — совсем не жирное мясо, а выпечка из магазина, особенно при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Ее регулярное употребление неизменно приводит к лишним килограммам. «Избыточный вес усугубляет проблемы с сердцем и сосудами. Это один из основных факторов риска. Полный человек — главный кандидат в огромную армию людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями», — предупредила медик. Риск сердечных болезней, по ее словам, также повышают трансжиры — искусственно измененные жирные кислоты животного происхождения. Они содержатся во многих продуктах промышленного производства, таких как фастфуд, выпечка, соусы и снеки.

Семейный нутрициолог Дарья Тягний рассказала СЭ, что опасность трансжиров заключается в их накопительном эффекте: со временем они ухудшают метаболизм и действительно провоцируют ожирение, а также сердечно-сосудистые заболевания. «Продукты глубокой промышленной переработки с большим количеством сахара, вредных жиров и глутамата натрия приводят к скачкам инсулина, набору веса и развитию эндокринных заболеваний. Полезная альтернатива — полноценное питание или перекус цельными непереработанными продуктами, такими как овощная нарезка, куриное филе, зелень, бургер из цельнозерновой хлеба», — заключила эксперт.

Ранее, 26 июля 2022 года, мы рассказывали, в каких продуктах содержатся трансжиры и чем еще их можно заменить.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Московское «Динамо» со счетом 5:0 разгромило ЦСКА в матче Братского кубка
Сеть супермаркетов в ФРГ пыталась уволить россиянина из-за национальности
Роспотребнадзор назвал причиной отравления детей в Первоуральске интоксикацию
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диетолог рассказала, можно ли есть печенье без вреда для здоровья