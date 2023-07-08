Специалист назвала главного врага сердца и сосудов

Ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 6 июля на сайте «Здоровое питание.РФ» рассказала, что главный враг сердца и сосудов — совсем не жирное мясо, а выпечка из магазина, особенно при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Ее регулярное употребление неизменно приводит к лишним килограммам. «Избыточный вес усугубляет проблемы с сердцем и сосудами. Это один из основных факторов риска. Полный человек — главный кандидат в огромную армию людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями», — предупредила медик. Риск сердечных болезней, по ее словам, также повышают трансжиры — искусственно измененные жирные кислоты животного происхождения. Они содержатся во многих продуктах промышленного производства, таких как фастфуд, выпечка, соусы и снеки.

Семейный нутрициолог Дарья Тягний рассказала СЭ, что опасность трансжиров заключается в их накопительном эффекте: со временем они ухудшают метаболизм и действительно провоцируют ожирение, а также сердечно-сосудистые заболевания. «Продукты глубокой промышленной переработки с большим количеством сахара, вредных жиров и глутамата натрия приводят к скачкам инсулина, набору веса и развитию эндокринных заболеваний. Полезная альтернатива — полноценное питание или перекус цельными непереработанными продуктами, такими как овощная нарезка, куриное филе, зелень, бургер из цельнозерновой хлеба», — заключила эксперт.

Ранее, 26 июля 2022 года, мы рассказывали, в каких продуктах содержатся трансжиры и чем еще их можно заменить.