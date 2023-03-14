Специалист рассказал, зачем использовать лавровый лист при приготовлении еды

Сегодня, 19:05
Специалист по модификации образа жизни и немедикаментозному оздоровлению Георгий Суренян рассказал «СЭ», что листья лавра веками использовались в кулинарии и народной медицине благодаря своему ароматному вкусу и потенциальной пользе здоровью. «Недавние исследования показали, что лавровые листья содержат антиоксиданты, противовоспалительные и противомикробные свойства которых могут улучшать общее состояние здоровья», — пояснил эксперт.
Как рассказал Георгий Суренян, листья лавра содержат соединения, уменьшающие воспаление и облегчающие симптомы таких хронических заболеваний, как артрит и астма, улучшают пищеварение и стимулируют выработку ферментов, избавляя от несварения желудка и вздутия живота. Антиоксиданты, присутствующие в этом растении, снижают окислительный стресс и защищают от сердечно-сосудистых заболеваний.
Лавровый лист может стать здоровым дополнением к полноценному питанию и образу жизни. «Его используют для придания аромата супам, рагу и другим блюдам. Употреблять лавр следует умеренно. Рекомендуемая доза обычно составляет 2-3 листа на одно блюдо», — подытожил Георгий Суренян.
Ранее мы рассказывали о других полезных специях.
У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!