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Сегодня, 19:05

Специалист рассказал, зачем использовать лавровый лист при приготовлении еды

Ольга Стрельникова
Лавровый лист.
Фото Freepik/azerbaijan-stockers
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Специалист по модификации образа жизни и немедикаментозному оздоровлению Георгий Суренян рассказал «СЭ», что листья лавра веками использовались в кулинарии и народной медицине благодаря своему ароматному вкусу и потенциальной пользе здоровью. «Недавние исследования показали, что лавровые листья содержат антиоксиданты, противовоспалительные и противомикробные свойства которых могут улучшать общее состояние здоровья», — пояснил эксперт.

Как рассказал Георгий Суренян, листья лавра содержат соединения, уменьшающие воспаление и облегчающие симптомы таких хронических заболеваний, как артрит и астма, улучшают пищеварение и стимулируют выработку ферментов, избавляя от несварения желудка и вздутия живота. Антиоксиданты, присутствующие в этом растении, снижают окислительный стресс и защищают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Лавровый лист может стать здоровым дополнением к полноценному питанию и образу жизни. «Его используют для придания аромата супам, рагу и другим блюдам. Употреблять лавр следует умеренно. Рекомендуемая доза обычно составляет 2-3 листа на одно блюдо», — подытожил Георгий Суренян.

Ранее мы рассказывали о других полезных специях.

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