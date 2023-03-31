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Сегодня, 16:20

Специалист рассказала, чем полезно масло ГХИ

Ольга Стрельникова
Масло в бутылочке.
Фото Freepik/freepik
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Провизор, фитотерапевт Ольга Старовойтова рассказала «СЭ», что такое масло ГХИ, и чем оно полезно. «Кто-то наверняка скажет, что это новое название топленого масла, и будет прав лишь наполовину, поскольку оба этих масла готовят на основе сливочного», — заявила эксперт.

По словам Ольги Старовойтовой, топленое масло готовится не больше часа: смысл в том, чтобы оно поменяло структуру, то есть расплавилось. Благодаря этому топленое масло хорошо хранится, меньше подгарает, содержит меньше молочного белка (казеина) и молочного сахара (лактозы), чем сливочное. «Масло ГХИ вытапливают до 12 часов, за которое удаляются все белковые фракции (казеин), сахара (лактоза) и выпаривается вся лишняя вода. При этом есть разница и в температуре горения — масло ГХИ начинает гореть лишь при 270°С, тогда как топленое дымится уже при 190°С, а сливочное и вовсе при 140°С», — подчеркнула специалист. Чем ниже температура горения — тем быстрее выделяются канцерогены.

Также Ольга Старовойтова отметила, что масло ГХИ богато жирорастворимыми витаминами (К2, А, Е, Д) и жирными кислотами (линоленовой, масляной), обладающими противовоспалительным свойством. «Масло ГХИ разрешено при диабете, поскольку поддерживает нормальный уровень глюкозы в крови и не содержит молочного сахара», — подытожила эксперт.

Ранее мы рассказывали о растительных маслах, от которых стоит отказаться.

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Польза и вред
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