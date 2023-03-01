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Сегодня, 20:15

Специалист рассказала, почему микрозелень может быть полезнее обычной

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/prostooleh
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Специалист по садоводству Светлана Дусатова рассказала «СЭ», что микрозеленью называют молодые ростки овощей, листовых культур и корнеплодов. Семена растений проращивают, дожидаются, пока оформятся первые листочки, и и срезают — микрозелень готова. По сравнению с обычной, она содержит больше витаминов и микроэлементов, нормализует обмен веществ и способствует лучшему усвоению пищи, богата антиоксидантами и хлорофиллом, который схож по структуре с гемоглобином, отвечающим за насыщение крови кислородом.

В молодых листиках, по словам эксперта, в пять раз больше витаминов и ценных микроэлементов. «Именно в период образования листьев росток по максимуму использует запасы питательных веществ, которые заложены в семенах. Это делает росточки полезными для диетического и спортивного питания», — пояснила Светлана Дусатова. Каждый вид растений обладает своей пищевой ценностью, в среднем это 31 ккал, 3 г белка, столько же пищевых волокон и 5 г углеводов на 100 г. Остальное — вода.

Чем еще полезна микрозелень, и как ее вырастить дома, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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