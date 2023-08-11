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Сегодня, 10:55

Специалисты объяснили, какая еда опасна для организма

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Артем Тужиков
Фитнес-тренер, диетолог
Мясо жареное.
Фото Freepik/jcomp
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10 августа врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог Шота Каландия в беседе с порталом «Лайф.ру» рассказал, что не стоит злоупотреблять жирной и жареной едой. «Пища, богатая насыщенными жирами и трансжирами, сложноусвояема и может вызывать проблемы с пищеварением. Кроме того, такая пища может способствовать развитию воспалительных процессов в кишечнике и увеличивать риск развития хронических заболеваний, включая язву желудка и язвенный колит», — предупредил специалист.

Диетолог, член Российской Ассоциации Эндокринологов Артем Тужиков рассказал СЭ, что есть много жареного действительно может быть опасно для здоровья. «Жареные продукты обладают типичным запахом, видом и вкусом. Это результат гликирования — реакции, которая происходит между сахарами и аминокислотами при сильном нагревании. Именно она в ряде случаев может быть ответственна за старение, а также многие микро- и макрососудистые осложнения», — заявил эксперт.

По словам Артема Тужикова, к последствиям гликирования относятся инсульты, нейро-, нефро-, офтальмо- и кардиомиопатия (отмирание клеток, нервов, сосудов в различных тканях и органах), нарушение периферического кровообращения, диабет, диабетическая стопа.

Ранее, 30 апреля, мы рассказывали, сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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