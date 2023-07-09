Специалисты по питанию рассказали о пользе и вреде абрикосов

Врач-диетолог Михаил Гинзбург 8 июля в беседе с порталом «Городовой» рассказал, кому лучше отказаться или хотя бы ограничить употребление абрикосов, персиков и нектаринов. «Персики и абрикосы содержат довольно много сахара, поэтому их не стоит есть в больших количествах диабетикам, людям, страдающим от ожирения, и тем, кто стремится похудеть. Достаточно 300-400 граммов и только после еды», — пояснил специалист. Также осторожными стоит быть людям с заболеваниями желудка, поскольку кислоты раздражают его и могут усиливать боли при язвенной болезни и гастрит.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал СЭ о пользе персиков и абрикосов. «Это, без сомнения, одни из самых вкусных летних фруктов. Они богаты клетчаткой, помогающей усвоиться натуральным сахарам, которые есть в каждом фрукте. Если вам хочется сладкого и вы не больны диабетом, то лучше съесть свежие фрукты или ягоды, чем любой продукт с добавленным сахаром», — пояснил эксперт. По его словам, четырех-пяти абрикосов или двух-трех персиков в день будет достаточно, чтобы насытить организм витаминами и обеспечить микробиом хорошей порцией клетчатки.

Ранее, 2 июля, мы рассказывали, полезны или вредны косточки абрикоса.