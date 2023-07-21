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Сегодня, 20:00

Специалисты рассказали, что предупредит рак и другие заболевания кишечника

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Артем Тужиков
Фитнес-тренер, диетолог
У женщины болит живот.
Фото Freepik/freepik
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Врач высшей категории, онколог-хирург, доктор медицинских наук Аркадий Беджанян 21 июля в беседе с изданием «АиФ» рассказал, что скрытая кровь в кале может быть признаком заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта (язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, эрозии пищевода, опухоли пищевода и желудка) и кишечника (язвенного колита, проктита), полипов, геморроидальной болезни или даже рака толстого кишечника.

Диетолог, член Российской Ассоциации Эндокринологов Артем Тужиков рассказал СЭ, что для профилактики опасных заболеваний кишечника, в том числе и колоректального рака, важно включать в рацион продукты, богатые клетчаткой, то есть овощи, зелень, фрукты, цельнозерновые продукты.

«Фрукты и овощи за редким исключением содержат примерно одинаковое количество витаминов и минералов. Но это имеет меньшее значение для организма, нежели клетчатка в их составе. Достаточное употребление клетчатки — основной метод профилактики колоректального рака и улучшения перистальтики ЖКТ. Также она препятствует быстрому всасыванию глюкозы в кровь и снижает гликемический индекс», — заключил эксперт.

Ранее, 10 мая, мы рассказывали о шести лучших источниках клетчатки, не считая овощей.

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Советы и рекомендации
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