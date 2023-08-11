Специалисты рассказали, как поддерживать сахар в норме

10 августа на портале pravda.ru рассказали, какие овощи могут повысить сахар в крови. К ним относятся картофель, кукуруза, свекла, морковь и пастернак. Это связано с тем, что они имеют высокий гликемический индекс.

Чтобы сахар был в норме диетолог, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко порекомендовала придерживаться основ Средиземноморского питания. «В многочисленных исследованиях Средиземноморский план питания показывал снижение риска развития сахарного диабета, а значит способствовал нормализации уровня сахара в крови. В меню Средиземноморской диеты входят бобовые, цельные злаки, овощи, фрукты, орехи, листовая зелень, оливковое масло. Эти растительные продукты должны употребляться каждый день, желательно с каждым приемом пищи», — подытожила эксперт.

Ранее, 17 марта, мы рассказывали, поможет ли Средиземноморское питание от деменции.