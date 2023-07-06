Специалисты рассказали о полезном мясе птицы

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что в зависимости от способа приготовления, курица может стать вредной едой. Об этом сообщили 6 июля на сайте издания «Вечерняя Москва».

Изначально курица полезна и богата белком, но в ходе приготовления, например жарки, может стать вредной. «Жареная курица — самый калорийный и жирный вариант приготовления птицы. А если готовить ее вместе с кожей, калорийность возрастает еще больше», — пояснила Надежда Чернышова. Самые жирные кусочки крылышки, окорочка и ножки. «Если человек нуждается в ограничении жиров и хочет питаться менее калорийно, лучше их не есть», — предупредила специалист. Также она порекомендовала отказаться от употребления жареной курицы при панкреатите, проблемах с желчным пузырем и гастрите. Им подойдут протертые блюда из куриного мяса, например котлеты или тефтели на пару. Остальные в качестве альтернативы жареной курице могут приготовить курицу-гриль.

Эксперт FPA (Ассоциация Профессионалов Фитнеса), нутрициолог, специалист по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни Алена Денисова рассказала СЭ, что у куриного мяса есть более диетический аналог — индейка. «Например, калорийность куриных бедер составляет 185 ккал, белка в них более 20 г. У индейки калорийность 144 ккал, белка по сравнению с курицей в ней меньше всего на один грамм. Вы можете выбирать те части, которые вам больше нравятся, но удаляйте кожу и видимый жир, чтобы снизить калорийность и жирность», — пояснила эксперт.

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