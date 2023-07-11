Специалисты рассказали о пользе правильно приготовленной каши

Кардиолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Государственного университета просвещения Грант Шехян 9 июля в беседе с порталом «Доктор Питер» рассказал, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно есть крупы ежедневно. «Все крупы полезны, поскольку корни растений берут из почвы минералы и микроэлементы. Эти минералы и микроэлементы нам очень нужны. Они поддерживают общее оптимальное состояние организма, чтобы не было в том числе дополнительной нагрузки на сердце и сосуды», — пояснил специалист.

Диетолог, нутрициолог Ольга Деккер рассказала СЭ, что при приготовлении каш нужно учесть несколько моментов. «Следите за умеренностью порций, при приготовлении используйте только цельнозерновые крупы, избегайте сахара и других добавок (сиропа, меда). Дополнить кашу следует белками и полезными жирами, например, яйцами, авокадо, орехами. Эти рекомендации помогут получить максимум пользы», — резюмировала эксперт.

Ранее, 12 января 2022, мы рассказывали о самых полезных кашах.