Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 18:45

Специалисты рассказали о продуктах для очищения организма

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
Лимоны и чеснок.
Фото Freepik/freepik
Telegram Дзен

2 февраля на греческом портале PRONEWS назвали продукты, которые помогают очистить от токсинов организм и кровь. К ним относятся лимоны, богатые витамином C, борющиеся со свободными радикалами, восстанавливающие баланс рН в организме и повышающие иммунитет, чеснок, обладающий антибактериальными и антибиотическими свойствами, улучшающий кровь, и свекла, способствующая детоксикации, особенно печени. «Эти продукты также полны питательных веществ, магния, железа и витамина C. Кроме того, они улучшают состояние кожи и волос, снижают уровень холестерина», — пишут в издании.

Алексей Кабанов, диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» рассказал СЭ, что увлекаться чесноком, свеклой и лимонами небезопасно. «Лимон, как и любой цитрус, очень аллергенный и кислый продукт. Чрезмерное его употребление может негативно сказаться на эмали зубов и при болезнях ЖКТ, в частности при язвенной болезни, гастрите, а также при сахарном диабете — из-за обилия сахара», — предупредил специалист.

Что касается чеснока, Алексей Кабанов порекомендовал не есть его много, особенно на голодный желудок или при проблемах с ЖКТ. При болезнях печени и хронических гепатитах чеснок вовсе противопоказан. Также к минусам эксперт отнес неприятный запах изо рта, изжогу и вздутие после употребления. «С особой осторожностью необходимо есть чеснок в сыром виде. В тушеном или жареном варианте негативные свойства теряются. Чеснок усиливает аппетит, помните об этом, когда добавляете его в виде приправы в различные блюда», — отметил диетолог.

Небезопасна и свекла — ее точно нельзя людям с аллергией на ярко-красные продукты. «Опасно есть много свеклы людям с болезнями ЖКТ, при камнях в почках, сахарном диабете и низком артериальном давлении. С осторожностью ее нужно давать детям младше пяти лет и пожилым людям, поскольку этот корнеплод может вымывать кальций из организма. При варке негативные свойства свеклы значительно снижаются, поэтому от борща можно не отказываться», — резюмировал Алексей Кабанов.

Ранее, 21 июня, мы рассказывали о безопасной детокс-программе питания на 14 дней от нутрициолога.

Теперь у нас есть сообщество «Вконтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Польза и вред
Советы и рекомендации
0
Читайте также
В Кремле прокомментировали новую атаку беспилотника на «Москва-Сити»
В карельском поселке задержали подозреваемых в убийстве шести человек
В раде уточнили процедуру перехода власти в случае смерти Зеленского
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диетологи рассказали, помогают ли жесткие диеты похудеть