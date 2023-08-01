Специалисты рассказали о продуктах для очищения организма

2 февраля на греческом портале PRONEWS назвали продукты, которые помогают очистить от токсинов организм и кровь. К ним относятся лимоны, богатые витамином C, борющиеся со свободными радикалами, восстанавливающие баланс рН в организме и повышающие иммунитет, чеснок, обладающий антибактериальными и антибиотическими свойствами, улучшающий кровь, и свекла, способствующая детоксикации, особенно печени. «Эти продукты также полны питательных веществ, магния, железа и витамина C. Кроме того, они улучшают состояние кожи и волос, снижают уровень холестерина», — пишут в издании.

Алексей Кабанов, диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» рассказал СЭ, что увлекаться чесноком, свеклой и лимонами небезопасно. «Лимон, как и любой цитрус, очень аллергенный и кислый продукт. Чрезмерное его употребление может негативно сказаться на эмали зубов и при болезнях ЖКТ, в частности при язвенной болезни, гастрите, а также при сахарном диабете — из-за обилия сахара», — предупредил специалист.

Что касается чеснока, Алексей Кабанов порекомендовал не есть его много, особенно на голодный желудок или при проблемах с ЖКТ. При болезнях печени и хронических гепатитах чеснок вовсе противопоказан. Также к минусам эксперт отнес неприятный запах изо рта, изжогу и вздутие после употребления. «С особой осторожностью необходимо есть чеснок в сыром виде. В тушеном или жареном варианте негативные свойства теряются. Чеснок усиливает аппетит, помните об этом, когда добавляете его в виде приправы в различные блюда», — отметил диетолог.

Небезопасна и свекла — ее точно нельзя людям с аллергией на ярко-красные продукты. «Опасно есть много свеклы людям с болезнями ЖКТ, при камнях в почках, сахарном диабете и низком артериальном давлении. С осторожностью ее нужно давать детям младше пяти лет и пожилым людям, поскольку этот корнеплод может вымывать кальций из организма. При варке негативные свойства свеклы значительно снижаются, поэтому от борща можно не отказываться», — резюмировал Алексей Кабанов.

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