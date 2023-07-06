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Сегодня, 20:35

Специалисты рассказали о важности питьевого режима в жару

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Девушка пьет воду.
Фото Freepik/user18526052
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Заведующий Центром кардиологии и терапии Научно-клинического центра №3 РНЦХ имени академика Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Константин Иванов 5 июля в беседе с KP.RU порекомендовал людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рассчитывать питьевой режим в жару. «В жаркую погоду растет жажда, наши пациенты больше пьют, и это может спровоцировать ухудшение состояния. Дело в том, что при заболеваниях системы кровообращения крайне важно соблюдать гидробаланс, правильное соотношение выпиваемой жидкости и выделяемой почками», — пояснил специалист. Индивидуальную норму в это случае может определить только врач. По словам Константина Иванова, если употреблять воду и другие напитки бесконтрольно, это может привести к опасному повышению артериального давления.

Эксперт по фитнесу и питанию клуба «Бионика Биохакинг на Вернадского» Александр Приходько подтвердил СЭ, что пить много воды может быть вредно. «Возможным осложнением при потреблении слишком большого количества воды может быть гипонатриемия — снижение уровня натрия в крови. Это состояние опасно и приводит к таким осложнениям, как отек мозга и нарушения сердечного ритма. Поэтому важно следить за количеством потребляемой воды и не употреблять ее в избытке», — подчеркнул специалист. Количество воды, которое нужно выпивать в жару, зависит от многих факторов: возраст, пол, вес, здоровье и уровень активности. «В целом, рекомендуется выпивать 2-3 литра воды в день. Если человек занимается спортом, работает на улице или испытывает большую физическую нагрузку, количество потребляемой воды может быть увеличено», — резюмировал Александр Приходько.

Ранее, 2 мая, мы рассказывали, нужно ли кипятить воду для питья.

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Польза и вред
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