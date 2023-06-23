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Сегодня, 13:30

Свиридова заявила, что творог с сухофруктами поможет мозгу работать вдвое быстрее

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нутрициолог Елена Свиридова заявила, что творог с сухофруктами поможет мозгу работать вдвое быстрее.

«В красной рыбе содержатся необходимые для организма жиры, которые помогут испытывать бодрость и хорошее самочувствие на протяжении дня. Также блюдо прекрасно подойдет тем, кто хочет сбросить пару лишних килограммов к лету и привести тело в порядок. Еще один полезный перекус — творог с сухофруктами. В этом блюде содержится большое количество кальция, витаминов группы А, В и Е, которые не только помогут коже хорошо выглядеть на протяжении дня, но и смогут заставить работать мозг в два раза быстрее. Дело в том, что в твороге содержится необходимый витамин группы В12, который отвечает за активность и работу мозга. А сухофрукты помогут повысить в вашем организме гемоглобин, поэтому в течение дня вы не будете чувствовать сонливость и усталость. Попробуйте внедрить в свою жизнь привычку: выпивайте по одному-два черничных йогурта в день. Так, напиток не только принесет колоссальную пользу вашему организму, но и сможет освежить в летнюю жару. Вы можете сделать черничный йогурт дома, смешав классический йогурт и чернику в блендере», — приводит слова Свиридовой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1588586
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