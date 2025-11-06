Терапевт назвал единственный полезный для всех напиток

В беседе с kp.ru кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Владимир Бекетов заявил, что единственный напиток, полезный для каждого человека, — это чистая негазированная вода комнатной температуры.

«Существует идеальный напиток с точки зрения всех врачей еще с давних веков — это чистая негазированная вода комнатной температуры», — отметил медик.

По словам специалиста, такая вода способна снижать отрицательное воздействие излишне жирной пищи и крепких напитков, к которым относится и кофе. Доктор напомнил, что чрезмерное употребление кофе может спровоцировать аритмию и повышенную нервозность. Чтобы избежать этих проблем, эксперт рекомендовал частично заменять кофе чаем или водой.

«Я, как врач, рекомендую кофеманам, которые пьют по пять-шесть доз кофе в день, попробовать заменить хотя бы одну, а потом две порции разным чаем. Ведь при чрезмерной любви к кофе вы рискуете рано или поздно спровоцировать аритмию», — заключил Бекетов.