Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Есть
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Терапевт назвал единственный полезный для всех напиток
Питание и еда

6 ноября, 17:30

1 мин.

Терапевт назвал единственный полезный для всех напиток

Мария Задорожная
Автор
Стаканы с напитками
Фото Freepik

В беседе с kp.ru кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Владимир Бекетов заявил, что единственный напиток, полезный для каждого человека, — это чистая негазированная вода комнатной температуры.

«Существует идеальный напиток с точки зрения всех врачей еще с давних веков — это чистая негазированная вода комнатной температуры», — отметил медик.

По словам специалиста, такая вода способна снижать отрицательное воздействие излишне жирной пищи и крепких напитков, к которым относится и кофе. Доктор напомнил, что чрезмерное употребление кофе может спровоцировать аритмию и повышенную нервозность. Чтобы избежать этих проблем, эксперт рекомендовал частично заменять кофе чаем или водой.

«Я, как врач, рекомендую кофеманам, которые пьют по пять-шесть доз кофе в день, попробовать заменить хотя бы одну, а потом две порции разным чаем. Ведь при чрезмерной любви к кофе вы рискуете рано или поздно спровоцировать аритмию», — заключил Бекетов.

Миф о&nbsp;питье воды во&nbsp;время еды.Ученые развеяли миф о питье воды во время еды
ВКонтакте Дзен Max
Польза и вред
Советы и рекомендации
Новости холдинга
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Читайте далее
Российские школьники массово скупают опасный орех