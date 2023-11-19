Терапевт назвала блюдо, которое необходимо есть три раза в неделю

Терапевт Дарья Утюмова считает, что взрослому человеку необходимо есть суп два-три раза в неделю, но при отсутствии острых или хронических заболеваний ЖКТ. Об этом она сообщила «Известиям».

По ее словам, в вареных продуктах сохраняется больше полезных веществ. Супы лучше усваиваются организмом и содержат меньше калорий, чем жареная, тушеная или запеченная пища.

«Чтобы суп был полезным, его важно правильно приготовить. Лучше выбирать овощные супы либо приготовленные на основе курицы, индейки, кролика или нежирных сортов мяса. В составе овощных супов содержится большое количество пищевых волокон. Они способствуют улучшению перистальтики — сокращения органов ЖКТ, от которого зависит наше самочувствие», — пояснила доктор.

Тем, кто любит суп с мясом, врач советует сливать первый бульон, чтобы избавиться от лишнего жира и вредных веществ, которые могли быть в мясе.

Кроме того, терапевт рекомендует пить во время еды негазированную воду, избегать сладких напитков из-за повышенного содержания сахара.

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