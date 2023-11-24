Терапевт назвала продукт, снижающий уровень сахара и вес

Главный терапевт РФ Оксана Драпкина назвала всеми забытый продукт, который помогает не только в борьбе с лишним весом, но и снижает уровень сахара в крови. Об этом доктор сообщила в своем Telegram-канале.

Эксперт отмечает, что сегодня цены на овощи и зелень заметно выросли, и именно чечевица сможет их заменить. В ней содержится много полезных компонентов, которые улучшают работу кишечника, сердечно-сосудистой системы, укрепляют суставы и кости.

«Вне зависимости от вида чечевицы — красной, зеленой, коричневой, ее главное достоинство — высокое содержание белка: в 100 граммах содержится почти треть дневной нормы, — подчеркивает врач.

Как утверждает доктор, этот белок легко усваивается. По аминокислотному составу почти не уступает мясу, что делает его незаменимым продуктом для спортсменов, вегетарианцев и тех, кто соблюдает пост.

Кроме того, в чечевице содержится много сложных углеводов. Они замедляют усвоение глюкозы и тем самым помогают контролировать уровень сахара в крови.

По словам терапевта, здоровому взрослому человеку достаточно употреблять 200 граммов чечевицы 2-3 раза в неделю. Такая порция в полной мере обеспечит организм многими необходимыми элементами.