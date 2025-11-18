Видео
Терапевт назвала продукты для здоровья суставов
Питание и еда

18 ноября, 18:15

1 мин.

Терапевт назвала продукты для здоровья суставов

Мария Задорожная
Автор
Молочные продукты
Фото Freepik

Врач-терапевт, валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова в беседе с Pravda.Ru заявила, что для здоровья суставов в рационе должны присутствовать продукты, богатые кальцием и коллагеном.

По ее словам, особенно полезны холодец, наваристые мясные бульоны и молочные изделия — они способствуют сохранению прочности и эластичности суставных тканей.

«Очень хорошо, если в рационе есть холодец или наваристые супы, такие как хаш, где кальций находится в легко усвояемой форме. Полезны также молочные продукты, которые обеспечивают организм необходимыми веществами для восстановления тканей. Главное — меньше полуфабрикатов и больше натуральной еды», — пояснила Чернышова.

Кроме того, врач подчеркнула, что для поддержания здоровья суставов необходима адекватная физическая активность: ее недостаток также негативно сказывается на состоянии суставов.

Также она добавила, что для нормального функционирования суставам необходим целый комплекс питательных веществ, а не только витамины. Но принимать их без показаний не стоит, так как организму лучше получать все из полноценного питания.

«Любые витамины или витаминные комплексы стоит принимать только в том случае, если лабораторно подтвержден их дефицит. Самостоятельно назначать себе витамины не рекомендуется, потому что без необходимости они просто не принесут пользы. Суставам нужны питательные вещества, кальций и компоненты, из которых синтезируются хрящевая ткань и суставная жидкость», — объяснила врач.

Как сохранить здоровье суставов.7 групп продуктов, полезных для здоровья суставов
