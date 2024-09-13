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Терапевт назвала самые полезные чипсы
Питание и еда

Сегодня, 18:15

1 мин.

Терапевт назвала самые полезные чипсы

Мария Задорожная
Автор
Женщина выбирает чипсы
Фото Danilin/istockphoto.com
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Врач-терапевт Яна Шмелева в беседе с РИА Новости заявила, что не все чипсы вредны для здоровья. По ее словам, полезными будут чипсы из морских водорослей, поскольку в них содержится большое количество антиоксидантов, йод и витамин С.


«Чипсы из морских водорослей, они полезны, так как содержат большое количество антиоксидантов, являются хорошим источником йода, который необходим организму, содержат витамин С, могут помочь снизить уровень холестерина в крови. Они богаты клетчаткой, которая помогает улучшить пищеварение и поддержать здоровую микрофлору кишечника», — отметила доктор.


Также Шмелева обратила внимание на то, что чипсы из водоросли содержат бета-каротин. Он полезен для кожи, так как способствует ее увлажнению и защищает от солнечных лучей.

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