Терапевт назвала самые полезные чипсы

Врач-терапевт Яна Шмелева в беседе с РИА Новости заявила, что не все чипсы вредны для здоровья. По ее словам, полезными будут чипсы из морских водорослей, поскольку в них содержится большое количество антиоксидантов, йод и витамин С.



«Чипсы из морских водорослей, они полезны, так как содержат большое количество антиоксидантов, являются хорошим источником йода, который необходим организму, содержат витамин С, могут помочь снизить уровень холестерина в крови. Они богаты клетчаткой, которая помогает улучшить пищеварение и поддержать здоровую микрофлору кишечника», — отметила доктор.



Также Шмелева обратила внимание на то, что чипсы из водоросли содержат бета-каротин. Он полезен для кожи, так как способствует ее увлажнению и защищает от солнечных лучей.