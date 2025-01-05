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Терапевт назвала замену дорогим аптечным витаминам и БАДам
Питание и еда

Сегодня, 17:35

1 мин.

Терапевт назвала замену дорогим аптечным витаминам и БАДам

Мария Задорожная
Автор
Овощи на сером фоне
Фото Sarsmis, iStock
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Врач-терапевт Полина Шубина в разговоре с изданием «Доктор Питер» назвала сезонные фрукты и овощи лучшей заменой дорогим аптечным витаминным комплексам и БАДам. Она также посоветовала добавить их в рацион в холодное время года.

Особое внимание доктор обратила на тыкву. По ее словам, продукт можно считать зимним суперфудом.

«Тыква богата витамином С, фолиевой кислотой, витаминами группы В. Благодаря антиоксидантам она помогает в профилактике повышения артериального давления, ревматоидного артрита, болезни Альцгеймера, также поддерживает здоровье кожи и стимулирует выработку коллагена», — объяснила Шубина.

Также эксперт рекомендовала есть зимой хурму, груши, айву, клюкву, киви, кабачки, баклажаны и болгарский перец. Эти продукты, по мнению медика, богаты витаминами и микроэлементами, а также пищевыми волокнами.

Терапевт подчеркнула, что витамины и БАДы не подарят хорошее самочувствие даже при режиме дня и должном питании.

Тыква: польза и&nbsp;вред. Тыква: польза и вред для здоровья
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