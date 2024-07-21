Терапевт объяснил, почему нельзя есть гречку с молоком

Врач-терапевт, нутрициолог Евгений Батаев рекомендует не есть гречку с молоком. По его словам, такое сочетание мешает усвоению железа и цинка.

Однако гораздо опаснее то, что некоторые люди, помимо молока, добавляют в гречку масло, сахар, сухофрукты и другие сладкие продукты. В итоге получается далеко не полезное блюдо.

«Молоко, сахар, мед, варенье, цукаты — все эти продукты быстро повышают уровень сахара в крови и могут вызывать резкие перепады энергии. Кроме того, они способствуют развитию ожирения, диабета и других метаболических нарушений», — сказал эксперт в беседе с «СЭ».

В качестве альтернативы доктор рекомендует использовать растительное молоко, свежие ягоды и фрукты, но в умеренном количестве.