Терапевт объяснила, как алкоголь влияет на мозг

Врач-терапевт Анна Синяева в беседе с «СЭ» заявила, что сильнее всего от употребления алкоголя страдает человеческий мозг. По ее словам, уже через пять минут после принятия спиртного, оно начинает воздействовать на сознание.

«Попадая в мозг, алкоголь нарушает его нормальную работу, вызывая целый ряд эффектов. Среди них есть те, которые людям нравятся: чувство раскрепощенности, эйфория, общительность. Однако у этой медали есть обратная сторона. Улучшение настроение после употребления крепких напитков связано с тем, что алкоголь повышает уровень дофамина и серотонина — «гормонов счастья». Человек чувствует себя увереннее и счастливее, забывает о тревогах», — сказала доктор.

Медик обратила внимание, что при частом употреблении спиртных напитков организм адаптируется и перестает вырабатывать эти гормоны. В итоге человек становится агрессивным или апатичным. Некоторые сталкиваются с алкогольной депрессией.

«В состоянии сильного опьянения у человека появляются проблемы с координацией: он шатается при ходьбе, невнятно говорит, плохо контролирует движения рук. Это происходит потому, что спиртное даже в самых маленьких дозах действует как нейротоксин. Оно негативно влияет на мозжечок, который отвечает за точность движений и сохранение равновесия тела», — подытожила Синяева.

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