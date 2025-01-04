Терапевт объяснила, зачем нужно есть хурму

Врач- терапевт Галина Волкова рассказала РИА «Новости», какими полезными свойствами обладает хурма и почему россиянам необходимо добавить фрукт в ежедневный рацион.

«Хурма, как и другие ягоды, как все фрукты и овощи, богата клетчаткой. Клетчатка необходима организму для хорошей работы желудочно-кишечного тракта. Клетчатка необходима и микробиому для появления хороших микроорганизмов в кишечнике», — сказала доктор.

Также хурма содержит калий и магний, которые полезны для здоровья сердца и нервной системы.

«И когда смотришь на нее, она такого оранжево-желтого цвета. Это говорит о том, что там содержатся каротиноиды для здоровья глаз», — подытожила Волкова.