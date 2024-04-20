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Терапевт перечислила вредные свойства баклажанов и кому нельзя их есть
Питание и еда

Сегодня, 11:30

1 мин.

Терапевт перечислила вредные свойства баклажанов

Мария Маковей
Автор
Баклажаны на голубом фоне
Фото Say-Cheese/istockphoto.com
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Врач-терапевт, нутрициолог Ольга Гончаренко предупреждает, что баклажаны содержат соланин — растительный яд, который способен усиливать воспаления.

«Чем старше баклажан, тем больше в нем соланина, который, к примеру, может обострить артрит», — отметила эксперт в беседе с «СЭ».

Также у некоторых людей встречается аллергия на баклажаны, которая проявляется в виде зуда, сыпи, отека лица, крапивницы и хриплого голоса. При возникновении этих симптомов доктор рекомендует обратиться за медицинской помощью, чтобы избежать анафилактического шока.

Кроме того, в овоще содержится насунин, который связывается с железом и выводит его из клеток. Поэтому людям с низким уровнем железа не следует есть большое количество баклажанов.

«Ограничивать употребление баклажанов следует людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва, колит, холецистит), камнями в почках и обостренным артритом», — заключила нутрициолог.

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