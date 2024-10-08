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Терапевт рассказала, чем полезна цедра апельсина
Питание и еда

8 октября, 12:25

1 мин.

Терапевт рассказала, чем полезна цедра апельсина

Мария Задорожная
Автор
Апельсиновая кожура
Фото Liudmila Chernetska, iStock
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Врач-терапевт Юлия Погодина в беседе с «СЭ» отметила, что верхний слой кожуры апельсина, известный как цедра, так же как и мякоть, содержит полезные вещества: клетчатку, витамины, микроэлементы и эфирные масла.

По ее словам, с помощью цедры можно уменьшить количество холестериновых бляшек на стенках сосудов, стимулировать метаболизм, гармонизировать эмоциональный фон и снизить у женщин боли во время менструации.

«При употреблении в свежем виде важно помнить об умеренности. Не стоит добавлять полностью апельсин с кожурой в соковыжималку, нужно лишь немного натереть цедру в стакан с соком», — объяснила эксперт.

Также врач напомнила, что высокие температуры разрушают витамины, следовательно, этот факт нужно учитывать при приготовлении блюд с цедрой.

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