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Сегодня, 14:00

Терапевт рассказала, сколько хумуса можно есть в день

Мария Маковей
Автор
Фото istockphoto.com
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Сейчас хумус продается в любом супермаркете и пользуется большой популярностью, особенно у веганов. Несмотря на полезные свойства продукта, при его чрезмерном употреблении есть риск получить лишние килограммы. На вопрос, как есть хумус без вреда для организма, «СЭ» ответила терапевт Елена Мановска.

По ее словам, в употреблении продукта важна умеренность. Неконтролируемое увлечение хумусом может привести не только к увеличению веса, но и к серьезным проблемам со здоровьем: нарушению функций почек, аллергическим реакциям.

Терапевт советует подбирать размер порций исходя из индивидуальных особенностей организма.

«Как правило, 2-4 столовых ложек хумуса в день достаточно. Но важно учитывать общую калорийность и сбалансированность рациона», — подчеркнула Елена Мановска.

Хумус. 5 веганских продуктов, из-за которых можно поправиться

Польза и вред
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