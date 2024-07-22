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Токсиколог объяснил, можно ли есть одновременно пищу разной температуры
Питание и еда

Сегодня, 19:35

1 мин.

Токсиколог объяснил, можно ли есть одновременно пищу разной температуры

Мария Задорожная
Автор
Разная еда на столе
Фото Joyce Diva/istockphoto.com
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Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов в беседе с «СЭ» заявил, что продукты разных температур, съеденные в один момент, перевариваются примерно одинаково. Однако есть условие для комфортного пищеварения — количество теплой или холодной еды должно быть одинаковым либо большее количество теплой пищи. Это необходимо для выравнивания общей температуры продуктов.

«Важнее просто не перегружать желудок резкими перепадами температур», — сказал доктор.

Например, если съесть тарелку горячего супа, а следом мороженое, организм не обрадуется. Кроме того, контрастная температура пищи или напитков приводит к трещинам зубной эмали.

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