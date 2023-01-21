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Сегодня, 17:30

Тренер рассказал, от каких овощей мышцы растут быстрее

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/kamranaydinov
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Тренер Дмитрий Декоротонов в интервью изданию«Кубанские Новости» рассказал о пользе овощей для роста мышц. По словам специалиста, обязательной частью рациона должны стать бобовые: горох, чечевица, фасоль, нут. Полезен спортсменам будет и шпинат, богатый питательными веществами. Он поможет не только прибавить мышечную массу, но и избавиться от излишка жировой.

Включить в постоянный рацион, по мнению Дмитрия Декоротонова, следует также свеклу, морковь и болгарский перец. Они насытят организм необходимыми витаминами, микроэлементами и энергией, причем не только для тренировок, но и на весь день.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
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