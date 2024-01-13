Ученые нашли самые полезные для человека ягоды

В течение 8 лет ученые из Пенсильвании отслеживали пищевые привычки более 37 тысяч человек. Особое внимание уделялось биоактивным компонентам, содержащимся в ягодах.

В ходе эксперимента специалисты пришли к выводу, что катехины (органическое вещество) и флавоноиды (класс растительных полифенолов), которые содержатся в клубнике, клюкве и чернике, укрепляют иммунитет и улучшают здоровье человека.

Так ученые выяснили, что клюква помогает снизить риск преждевременной смерти на 31%, клубника — на 14%, а черника — на 21%, сообщает СИБ.фм.