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Ученые нашли связь между популярными напитками и бодростью в старости
Питание и еда

Сегодня, 17:35

1 мин.

Ученые нашли связь между популярными напитками и бодростью в старости

Мария Маковей
Автор
Старик читает газету за кружкой чая
Фото skynesher/istockphoto.com
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Сингапурские ученые провели исследование и выяснили, что кофе и чай сохраняют бодрость и способность к физической активности в старческом возрасте. Результаты эксперимента опубликованы в Journal of the American Medical Directors Association.

Научное исследование длилось 20 лет, в нем приняло участие порядка 12 тысяч человек в возрасте от 45 до 74 лет.

В ходе эксперимента ученые выяснили, что помимо кофеина, кофе и чай богаты полифенолами, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они защищают организм от диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Также позволяют оставаться активными даже в пожилом возрасте.

Кроме того, кофе, зеленый, а также черный чай снижают риск умственной слабости в старости.

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