Ученые назвали неожиданную опасность чая в пакетиках

Американские ученые обнаружили, что чайные пакетики на полимерной основе выделяют миллионы частиц пластика, которые могут проникать в клетки кишечника человека. Результаты их исследования опубликованы в журнале Chemosphere (CS).

По словам экспертов, при заваривании чая в пакетиках из различных материалов, например нейлона-6, полипропилена и целлюлозы, выделяется большое количество микро- и наночастиц. Они провели анализ и оценили, как эти частицы взаимодействуют с клетками кишечника. Результаты исследования показали, что клетки, вырабатывающие слизь, интенсивно поглощают микропластик.

Ученые отметили, что нужно и дальше проводить исследование воздействия микро- и нанопластика на здоровье человека, особенно при потенциальной опасности химических веществ. Они добавили, что наличие микропластика в организме приводит к повреждениям репродуктивной и эндокринной систем, ожирению, воспалениям, снижению иммунитета и задержкам в развитии у детей.