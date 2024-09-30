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Ученые назвали продукты, которые опаснее сигарет
Питание и еда

Сегодня, 12:35

1 мин.

Ученые назвали продукты, которые опаснее сигарет

Мария Задорожная
Автор
Вредная еда
Фото happy_lark, iStock
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Ученые заявили, что существует ряд продуктов, которые вредят организму больше, чем сигареты, пишет Pronews.gr.


Эксперты провели масштабное исследование с участием почти 10 млн человек. В ходе анализа они пришли к выводу, что фастфуд, упакованная выпечка, сладкие хлопья и газированные напитки содержат искусственные красители, эмульгаторы, ароматизаторы и почти не имеют клетчатки и витаминов. По их словам, «быстрая» еда может вызывать депрессию, тревожность и спровоцировать сахарный диабет, проблемы с сердцем и рак.

Кроме того, еда из ультраобработанных продуктов может стать причиной развития 32 губительных для организма последствий.

Также издание опубликовало таблицу с пятеркой стран, где больше всего едят ультрапереработанные продукты. В топ-5 вошли США, Великобритания, Канада, Швеция и Австралия.

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