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27 октября, 16:30

Ученые назвали продукты, провоцирующие рак груди

Мария Маковей
Автор
Женщина-ученый в лаборатории
Фото Freepik/freepik
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Девочки, увлекающиеся фастфудом в подростковом возрасте, в дальнейшем рискуют заполучить рак молочной железы. Об этом сообщили ученые Медицинского университета Южной Каролины, пишет «Российская газета» со ссылкой на издание Mail Online.

Специалисты провели исследование на мышах и выяснили, что еда с высоким содержанием углеводов, сахара и переработанного мяса приводит к воспалительным процессам в организме. У грызунов, которые кормились фастфудом, наблюдались изменения в молочных железах, которые схожи с симптомами рака груди у женщин.

Кроме того, ученые уверены, что воспалительные процессы, возникающие в организме после употребления вредной пищи, увеличивают риск развития патологий сердца.

Ранее мы рассказали, что у женщин после 35 лет повышается риск развития рака груди из-за беременности, считают ученые.

Польза и вред
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