Ученые назвали вещество, которое снизит риск развития деменции

Ученые из лаборатории нейровизуализации и исследования мозга Австралийского национального университета (ANU) выяснили, что увеличение в рационе продуктов, богатых магнием (орехи, листовая зелень, бобовые, цельнозерновые продукты, семена и др.), помогут снизить риск развития деменции. Об этом сообщает портал ЦСН.

Участие в исследовании приняли более 6000 когнитивно здоровых участников возрастом 40-73 лет. Те из них, кто употреблял более 550 мг магния ежедневно, по достижении 55 лет имели более молодой мозг по сравнению с теми, кто употреблял примерно 350 мг магния в сутки. «Наше исследование показывает, что увеличение потребления магния на 41 процент может привести к меньшему возрастному сокращению размера мозга, что связано с лучшей когнитивной функцией и сниженным риском или отсроченным началом деменции — в более позднем возрасте», — пояснил ученый Хавла Алатик из Национального центра эпидемиологии и здоровья населения ANU.

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