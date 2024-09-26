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Ученые обнаружили, что чашка кофе в день снижает риск деменции у гипертоников
Питание и еда

Сегодня, 18:25

1 мин.

Ученые обнаружили, что чашка кофе в день снижает риск деменции у гипертоников

Мария Задорожная
Автор
Чашка кофе и кофейные зерна
Фото amenic181/istockphoto.com, iStock
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Группа китайских ученых в ходе исследования обнаружила необычную особенность кофеина. Оказывается, он помогает людям с повышенным артериальным давлением противостоять развитию деменции. Об этом пишет Scientific Reports.

Специалисты проанализировали 453 913 медицинских карт из британского биобанка данных. Они искали то, что может помочь в снижении риска развития возрастного слабоумия. В ходе анализа эксперты выяснили, что гипертоники, которые регулярно пили кофе или чай в умеренном количестве, имели более низкий риск развития деменции, чем те, кто эти напитки не любит.

Так ученые обнаружили, что риск появления возрастного слабоумия снижается при употреблении половины-одной чашки кофе в день либо 4-5 чашек чая в сутки. Сами исследователи объясняют такой защитный эффект от кофеина снижением воспаления сосудов.

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