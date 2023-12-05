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Ученые обнаружили неожиданное полезное свойство фасоли
Питание и еда

Сегодня, 19:45

1 мин.

Ученые обнаружили неожиданное полезное свойство фасоли

Мария Маковей
Автор
Белая консервированная фасоль в тарелке на столе
Фото Ilia Nesolenyi/istockphoto.com
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Ученые из Техасского университета провели исследование и выяснили, что фасоль нормализует нормальную работу кишечника и снижает риск рецидива колоректальной онкологии, пишет eBioMedicine.

Для участия в эксперименте были приглашены 48 человек в возрасте от 30 лет. Все они либо страдали ожирением, либо перенесли колоректальный рак.

«Ожирение, неправильное питание и проблемы с ЖКТ могут привести к дисбалансу микрофлоры кишечника, что особенно опасно для людей, переживших колоректальный рак», — сообщает eBioMedicine.

Эксперимент длился 8 недель. Добровольцев поделили на две группы. Участники первой должны были ежедневно съедать по чашке органической консервированной белой фасоли, другие — придерживаться привычного рациона. Каждые четыре недели они сдавали анализы для отслеживания изменений в работе кишечника.

По окончании исследования обнаружилось, что у тех, кто ежедневно употреблял фасоль, увеличилось число полезных бактерий (Faecalibacterium, Eubacterium и Bifidobacterium) и снизилось количество патогенных.

Так ученые пришли к выводу, что такое полезное свойство фасоли связано с низкой вероятностью рецидива рака кишечника.

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Польза и вред
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